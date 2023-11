Britney Spears lo hace una vez más: aparece en redes sociales desnuda

internacional

Britney Spears vuelve a ubicarse en el ojo de la tormenta y hace noticia por aparecer totalmente desnuda en una cama en una actitud sumamente extraña.

El video fue compartido desde su cuenta de Instagram y causo la preocupación de sus 42 millones de seguidores, el video inicio saludando a sus fans con un “buenos días” luego mostró a su mascota de nombre Snow, seguidamente preocupó las expresiones que empezó a realizar, dando a pensar un sinfín de especulaciones pese a que la cantante deja en claro su estado de salud.

La princesa del Pop de 41 años, horas más tarde de su video mostró dos look diferentes, uno en una casa blanca y una pollera, el cual hizo recuerdo a su video de su autoría: “Toxic. Que dio a ver un retroceso 2023, 2023 apestó! ¡Estoy tan lista para el 2024!" palabras de la cantante

La Cantante de Pop usó esta cuenta para mostrarse en varias ocasiones desnuda, la cual provocó la crítica de varios seguidores por la que Britney decidió desactivar los comentarios y en respuesta puso lo siguiente..

"Sé que mucha gente no entiende por qué me encanta hacerme fotos desnuda o con vestidos nuevos. Pero creo que si hubieran sido fotografiados por otras personas miles de veces, pinchados y posados para la aprobación de otras personas, entenderían que me da mucha alegría posar como me siento, sexy, y hacerme mis propias fotos", redactó Spears