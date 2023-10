"Él no quería ser padre": Britney Spears revela que abortó un hijo de Justin Timberlake

Cargando...

Britney Spears acaba de revelar uno de sus más grandes secretos: La cantante de 41 años tuvo un aborto cuando tenía 19 años, al quedar embarazada de su entonces pareja, Justin Timberlake.

Ese momento está registrado en el libro de memorias que prepara la Princesa del Pop, titulado "The Woman In Me" y del que acaba de conocerse un adelanto. La cantante cuenta que, al conocer del embarazo, se encontraba emocionada ya que "soñaba con tener una familia", reporta as.com.

Sin embargo, los planes de Justin eran otros, ya que Britney asegura que él la persuadió a abortar porque “no quería ser padre” y ambos eran “muy jóvenes”. En aquel momento, la pareja tenía 19 y 20 años.

Así, en un extracto del libro de memorias, publicado por la revista People previo a su lanzamiento oficial, Britney escribe lo siguiente:

“Fue una sorpresa, pero para mí no fue una tragedia. Amaba mucho a Justin. Siempre esperé que algún día tuviéramos una familia juntos, aunque fuera mucho antes de lo previsto. Dijo que no estábamos preparados para tener un bebé en nuestras vidas, que éramos demasiado jóvenes. Estoy segura de que la gente me odiará por esto, pero acepté no tener el bebé. No sé si esa fue la decisión correcta. Si hubiera dependido únicamente de mí, nunca lo habría hecho, pero Justin estaba muy seguro de que no quería ser padre”.

Posteriormente, la intérprete de "Baby, one more time" señala que aquel momento la marcó de por vida, pues se trata de uno de los episodios más “agonizantes” que ha enfrentado a lo largo de sus 41 años. El libro "The Woman In Me" llegará a las librerías el próximo 24 de octubre.

Pese al aborto, Britney y Justin siguieron juntos durante dos años más; aunque su relación terminó abruptamente en 2002, luego de estar saliendo desde 1999. En aquel momento, surgieron rumores de una supuesta infidelidad por parte de la Princesa del Pop, sin embargo, esto jamás se confirmó.

Tres años después de su ruptura amorosa con Timberlake, Britney le dio la bienvenida a su primer hijo en septiembre de 2005, Sean Preston; mientras que el segundo, Jayden Federline, llegó un año después, en septiembre de 2006. Ambos hijos son fruto de su segundo matrimonio con Kevin Federline.