Cambió a su marido por su hijastro de 20 años

Rusia

Marina Balmasheva, de 35 años, de la región rusa de Krasnodar Krai, vivió con su ex esposo Alexey, de 45 años, y su hijo (de 7 años en ese entonces) durante más de 10 años. Después de divorciarse, Marina encontró el amor una vez más, esta vez con su hijastro de 20 años Vladimir 'Voya' Shavyrin.

La pareja anunció que planeaban casarse a principios de este año y así lo hicieron, la semana pasada en una oficina de registro civil.

Marina compartió las fotos de su boda para sus 433k seguidores en Instagram, así.

Marina vivió con su esposo Alexey durante más de 10 años antes de que la relación terminara en divorcio. Antes de separarse, la pareja adoptó a cuatro niños, incluido el más joven con síndrome de Down. Todos los otros niños aún viven con Alexey después de que obtuvo la custodia, según los medios locales.

Publicó una foto de ella sosteniendo una prueba de embarazo mientras abrazaba a Vladimir el 7 de junio. Marina anunció el 11 de julio que esperan un niño.

La feliz novia subtituló el video con el mensaje: "Fuimos en coche a la oficina de registro, ni siquiera tenía un cepillo para el pelo. Los anillos estaban en el auto. Había buen humor y un poco de vergüenza".

Marina dijo: "Después de la oficina de registro, nos vestimos con el atuendo típico de la boda y disfrutamos de una agradable recepción en un restaurante local con varios invitados". Señaló que la boda no ha afectado su relación, aunque ambos admitieron que no están hablando con su ex esposo, el padre del novio. "Creo que no le gusta lo que hemos hecho", agregó.

A fines del año pasado, Marina causó revuelo después de compartir en Instagram una foto de su drástica transformación física, lo que la convirtió en una famosa influencer por su voluntad y perseverancia para bajar más de 30 kilos.