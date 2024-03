¡Casi no la cuenta! Se puso delante de un micro para que su hija pudiera subir

Cargando...

Argentina

Los padres siempre queremos apoyar a nuestros hijos, en todo lo que se pueda, este es el caso de un papá que puso en riesgo su propia vida, al detener a un bus de transporte público y para que su hija no llegue tarde a la escuela.

El impactante momento ocurrió en la avenida Duarte Quirós, en Córdoba (Argentina), cuando padre e hija trataban de alcanzar el motorizado, toda la secuencia fue compartida por el usuario @porqueTTarg, en X (antes Twitter).

En las imágenes que sólo dura 23 segundos se puede ver al progenitor correr al micro, que no se detiene en su parada oficial, porque se encontraba repleto de personas. En su desesperación porque su niña suba se pone delante del bus. Se observa cómo el padre no se retira a pesar de que el vehículo avanza lentamente, y tras no ver resultados favorables, procede a treparse y colgarse del espejo retrovisor hasta arrancarlo.

"Me llevas o me pasas por encima, dale o perdés ese parabrisas. Perdés ese y tenés que parar", se escucha decir al hombre, mientras que su hija trata de tranquilizarlo y conseguir que desista de su acción.

Al ver que su pequeña no podría subir al colectivo, se descolgó y golpeó con un puño la puerta del motorizado. Como era de esperarse hay miles de comentarios: "Pobre la hija teniendo que ver esas escenas del padre", "no se 'sobreactúa' a veces no queda otra, se nota que nunca tomaste un micro", "el colectivero ya va en falta porque tiene un límite de pasajeros que puede ir parados, un poco más y no van arriba del techo”.

Cargando...