¿Creepy o tierno? Fingió ser atropellado para pedirle la mano a su pareja

Perú

Un novio quiso hacer una petición de matrimonio de forma única. Pero la forma de pedirle a su pareja enlazar sus vidas para siempre, fue terrorífica antes que romántica. El joven fingió ser atropellado en unas de las calles de Lima, Perú.

La reacción de la novia al ver que el hombre que ama tuvo un accidente, no sólo la alertó, ella estaba con el corazón en la boca. Al llegar al lugar del presunto hecho de tránsito quedó por unos segundos totalmente desconcertada.

El joven la abrazó rápidamente y le enseñó el anillo de compromiso, pidiéndole matrimonio, y explicándole que fingió todo para sorprenderla. La peculiar idea de fingir su muerte mientras manejaba, se le ocurrió mientras estaba en su moto.

El clip fue subido a la red social de TikTok, con la cuenta de ‘@badbarbieale_april’, es en la plataforma china donde se difundió el video, donde una novia lloró por ver a su novio en el suelo, pero lo que no se esperaba era la petición de matrimonio.

Cuando la novia vio a su novio atropellado, se volvió un mar de lágrimas. No obstante, el chico se puso de pie, se arrodilló, mostró el anillo de compromiso y le pidió matrimonio a su amada, quien le dijo que sí.

Al ver la pedida de mano, usuarios de internet señalaron, “Cada quien muere como mejor le parece”, “Yo le digo que no, me voy y luego regresó para decirle ¿Qué crees que tú no más puedes bromear?”.