La actriz de Barbie decide tomarse un descanso de la actuación: "Todo el mundo debe estar harto de verme"

Mundo

Margot Robbie reveló recientemente que se tomará un descanso de la actuación para centrarse en la producción porque "probablemente todo el mundo está harto" de verla después de la película de Barbie del año pasado.

"Este es el mayor tiempo que llevo sin actuar en un set porque terminamos Barbie en octubre de 2022", reveló Robbie. "Así que ya hace más de un año que no estoy en el escenario como actriz, y aparte del Covid, es la primera vez que me pasa".

Mientras tanto, Robbie se concentra en papeles que la pongan detrás de la cámara, incluida la producción de proyectos con su compañía, LuckyChap Entertainment. El próximo en su agenda es la comedia navideña Naughty, de Olivia Wilde, que se está preparando para la producción, pero Robbie también tiene varios otros que está sopesando.

"Para nosotros como empresa, tenemos una película con Olivia Wilde [Naughty], que se está moviendo con bastante rapidez, por lo que podría ser lo próximo que rodemos", sugirió Robbie. "No actúo en ella, sólo produzco. Un par de cosas para televisión también deberían salir este año. Y a mí, como actriz, me encanta actuar en cosas en las que no soy productor, así que estoy mirando un par de cosas, pero todavía no hay nada concreto".