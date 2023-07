La historia detrás de la viral foto de la "verdadera Barbie boliviana"

Cochabamba, Bolivia

"Le dijimos que si quería pasar a la cajita que nosotros le podíamos sacar una foto y ella, muy feliz, ingresó", así fue el momento en que Nathalia Mendoza habló con Jimena, la niña de 10 años, para que posara en una foto con la caja rosada de Barbie. La imagen se hizo viral en todo el país.

"Todo lo que ha pasado ha sido muy emocionante, era inesperado, no esperaba tampoco que pueda ser tan viral la fotito que se subió con la niña", agregó Nathalia en entrevista con El Mañanero.

Mendoza comentó que todo se dio casualmente, cuando ella cumplía su trabajo y la niña, que vende dulces, también.

"Era un día de trabajo casual. Estábamos con una actividad en la tienda por el Día de la Amistad. Entonces, se contrató para que se pueda hacer la cajita en la tienda. Ella pasaba por la tienda todos los días ofreciendo chicles y ese día no fue la excepción. Ella entró a la tienda a ofrecernos, de repente, cambió su expresión de sorpresa al ver la cajita, pudimos captar esa respuesta de ella viendo la caja ", contó.

Entonces, viendo la emoción de la niña no dudaron en ofrecerle que se saque un foto.

"A mí la verdad se me estremeció mucho el corazón, me dio mucha ternura y le invitamos a pasar a la cajita. Le dijimos que si quería pasar, que nosotros le podíamos sacar una foto y ella, obviamente muy feliz, ingresó dentro de la caja y después se le pudo sacar la foto. Posterior a eso, le mostré su fotito para que ella pueda ver y en su inocencia dice: 'salgo fea', le dije que no y se fue corriendo, se fue de la tienda", detalló.