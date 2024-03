La misteriosa 'youtuber Trini' de la que todos hablan, pero nadie conoce ¿Quién es?

Mundo

Seguramente has escuchado hablar de la una misteriosa ‘youtuber’ de nombre Trini, últimamente se ha vuelto viral en las redes sociales, ella saltó a la fama de la noche a la mañana, pero lo curioso es que nadie sabe ¿Quién es?

Y es que el tema ha generado miles de comentarios en las plataformas digitales de TikTok e Instagram, muchos se consultaban quién es y qué ocurrió con ella, su nombre llegó a convertirse en tendencia en “X” (antes Twitter).

"¿Soy la única persona que no puede dormir en TikTok desde lo de Trini? Me parece tan 'heavy' lo que ha pasado que os juro que llevo una hora y media en la cama y es que no puedo [...] Trini ha marcado mi infancia, sigo sus videos desde 2016 (...) Hoy es un día que ha marcado un antes y un después", afirmó la 'tiktoker' Natalia Osona.