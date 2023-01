Madre soltera de 64 años que se hizo albañil por sus tres hijos

México

Georgina López Peralta es una mujer de 64 años que hace más de cuatro décadas decidió comenzar a trabajar en la albañilería y romper estereotipos para sacar adelante a sus tres hijos en Navojoa, Sonora.

La historia quedó documentada en un video publicado con el nombre ‘Ella es Georgina, albañil de corazón’ en la cuenta de Facebook ‘Azteca Sonora’, donde la mujer reveló que inició a trabajar desde los 17 años pero fue a los 20 que conoció su actual oficio.

"Pos no oiga, mi trabajo no me lo permitió, se imagina cómo me iba a ver yo con una falda o un vestidito ahí enjarrando", dijo la fémina seguida de una carcajada ante la pregunta del periodista quien le entrevistó.