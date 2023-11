Melunchy confiesa que su estado civil es "variable" e hizo sonrojar a Ronico

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

La actriz, humorista y tiktoker Melissa Deruyver, más conocida como Melunchy, en sus redes sociales dio a conocer que su estado civil es ‘variable' y que así figura en su cédula de identidad, el dato fue dado a conocer en el programa “100 Bolivianos Dicen”.

“Ya se puede todo, si estamos en el Estado Plurinacional, donde vos eliges”, cuando Ronico Cuéllar le consulto que significaba la respuesta lo dejó sin palabras. “Es importante no mentir, entonces depende de tu pensamiento, por si lo dejas o vuelves”, indicó risueña.

Pero nuestro ‘pícaro’ conductor no se quedó atrás le indicó que estaba soltero. “Dadas las casualidades de la vida yo tambien estoy soltero”, pero Melunchy fue implacable al decirle, “tu currículum me sabe enojar, tu currículum está mal, tu pasado me pisotea”.

Y aunque Ronico aseguró ser más maduro, a la astuta cholita eso no le gustó. “No pues yo necesito alguien activo”, dejándolo todo colorado.