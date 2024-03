La Paz, Bolivia

¿Cuánto gana María Galindo?, esta es la pregunta que un policía le hizo a la activista, cuando ella visitaba una institución pública como parte de una cobertura con Radio Deseo.

Entonces, María le dijo que le iba a explicar "con mucho gusto".

"Yo no tengo un salario. Radio Deseo no tiene para pagar salarios. Radio Deseo solamente paga al compañero como productor (mientras señalaba a su productor) y al técnico. O sea que yo no tengo un salario, entonces, ¿de qué vivo? ¿quién me mantiene? Yo vendo libros y vendo hartos libros. De cada libro que vendo, yo saco el 50% para volver a imprimir, el 25% para el movimiento al que pertenezco y el 25% para mí", detalló.