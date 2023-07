María Galindo presenta su película sobre el trabajo sexual en Bolivia

La Paz, Bolivia

La activista feminista María Galindo, del colectivo Mujeres Creando, presenta esta semana la película "Revolución Put4", que muestra el trabajo de la prostitución en el país. Con un formato entre ficción y documental.

Las activistas buscan promover el debate y mostrar a la sociedad que la prostitución es la alternativa que encuentran las mujeres ante la falta de trabajo o estabilidad económica.

La protagonista de la película es Cristina Fernandez, una trabajadora sexual cuya historia se convierte en el hilo conductor de la propuesta audiovisual.

Asimismo, Galindo dijo que no se trata de victimizar a las trabajadoras sexuales.

"Esta película no es lastimera, no es victimista, no es para que digan: 'la pobre situación de las pobres trabajadoras sexuales'; sino desde el saber que ellas tienen", aseguró.