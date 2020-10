VIDEO: Perro protege a niña del regaño de su madre

Cargando...

China

Una madre de familia en China descubrió repentinamente que su hija You You, de 2 años, había regado más de la mitad de una crema facial que había comprado minutos antes. Las tiernas imágenes empezaron a circular en la redes sociales, las que exponían a un perro protegiendo a una niña, interponiéndose entre la pequeña y su madre, para que ésta no la regañe.

La escena fue grabada en la ciudad china de Xuzhou por una mujer identificada como Sun. Ella relató que mientras preparaba el almuerzo, su hija de 2 años había roto el empaque de una crema facial que acababa de comprar y derramó casi la mitad del producto.

Molesta por lo ocurrido, Sun regañó a la pequeña quien empezó a llorar. En ese momento, su mascota 'Harry Potter', un golden retriever, comenzó a gruñir a la mujer, para después cubrir con sus patas a la niña mirando amenazantemente a la madre.

Sun relató que su hija creció en compañía de 'Harry Potter' y que los dos tienen un profundo vínculo.

"Siempre que hablamos [con la niña] en un tono duro, el perro se acerca y trata de protegerla con sus patas", dijo la mujer, agregando que la mascota sería capaz de proteger con su vida a la niña.