Video: Quinceañera llega en metro a su fiesta y se vuelve sensación en redes

México

Una quinceañera en la Ciudad de México se ha vuelto viral, porque decidió tomar el transporte público, precisamente la Línea 8 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro debido un problema con el auto de sus papás.

Las imágenes de la adolescente fueron compartidas por el usuario de la plataforma de TikTok @elchikilinavila, quien compartió el 13 de enero una serie de videos en los que se ve a la joven ingresando en la estación UAM-I, que se ubica en la colonia Los Ángeles de la alcaldía Iztapalapa.

El usuario compartió varias fotos en las que se observa que Fernanda se tomó varias selfies en el Metro y otras de ella en la Catedral de Nuestro Señor de La Cuevita, que se ubica sobre la avenida Ermita Iztapalapa, en la colonia San Pablo, en donde montó un caballo.

Fernanda compartió un video en el que contó la razón por la cual había viajado en ese sistema de transporte: “mis papás pidieron una camioneta prestada, porque en la camioneta de ellos yo no cabía, mi vestido se arrugó todo, el día de la sesión de fotos”.

Sin embargo, quienes se la iban a prestar les dijeron que no podrían hacerlo porque la habían llevado al taller: “yo les digo a mis papás: ‘pues me voy en la camioneta de ustedes, aunque se me arrugue el vestido’, me dijeron que sí, pero no querían que se arrugara otra vez el vestido”. “Pasaron 20 minutos y mi papá dice que mejor me vaya en el Metro. Yo acepté porque se me hizo una idea muy original. Aparte nunca había visto a una quinceañera en el Metro, ¿saben? Iba a ser la primera”, indicó.