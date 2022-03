Corso de Corsos 2022: Todo lo que debes saber sobre horarios, recomendaciones y prohiciones

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

A pocas horas del Corso de Corsos, te compartimos las principales recomendaciones otorgadas por la Alcaldía de Cochabamba para disfrutar de la actividad que cierra los carnavales en Bolivia.

El recorrido comenzará a las 9 de la mañana, estará encabezado por el alcalde Manfred Reyes Villa, la Reina y Ñusta del Carnaval, junto al Ballet Municipal, la Banda Municipal, secretarios, concejales y directores. La conclusión será a las 20 horas.

"Estimamos que aproximadamente a las 3 de la tarde estén partiendo los últimos grupos para poder concluir hasta aproximadamente las 8 de la noche. Considerando que algunos tienen mayor cantidad de fraternos, bandas y bloques", explicó Mariela Jiménez, secretaria de Desarrollo Productivo, Turismo y Cultura.

Asimismo, con el objetivo de evitar la propagación de casos de covid se recomienda usar medidas de bioseguridad, como la mascarilla, alcohol en gel y el distanciamiento social.

"El cuidado de cada uno depende del que brindemos a los demás, la corresponsabilidad prima en esta oportunidad porque estamos en un contexto de pandemia, todavía no hemos salido. Es necesario portar el barbijo, desinfectarnos las manos y tener el carnet de vacunación", agregó Jiménez.

En ese sentido, tanto espectadores como bailarines deben portar su carnet de vacunación, ya que es el requisito indispensable para todos y será controlado en distintos momentos de manera aleatoria.

Cargando...

"En el momento de la partida vamos a tener una pantalla, donde se anunciará el número de la fraternidad que corresponde ingresar con el nombre respectivo y también del representante. Cada grupo ingresará a la jaula para verificar el protocolo de bioseguridad, además de realizar la desinfección y lavado de manos", detalló la autoridad.

Por otro lado, está prohibida la venta y consumo de bebidas alcohólicas a 200 metros a la redonda del recorrido del Corso. Desde el municipio, señalan que realizarán controles constantes.

"Esperamos que la gente tenga conciencia porque estamos, después de dos años, reactivando esta etapa que es muy importante para los cochabambinos. No queremos llegar a sanciones. En este tiempo, hemos hecho la prevención del consumo de bebidas alcohólicas", expresó El director de Seguridad Ciudadana, Miguel Ángel Pantoja

Por eso, bebida encontrada será decomisada y eliminada ya sea de vendedores o de consumidores. Las personas encontradas en estado de ebriedad serán desalojadas del Corso y si estuvieran agresivos podrían ser arrestados.

"La Intendencia entregó notificaciones a los restaurantes que están cerca o en el recorrido para recordar la prohibición de venta de bebidas alcohólicas", añadió Pantoja.

Finalmente, la dirección de Movilidad Urbana recomendó no usar movilidad particular para evitar congestionamiento y optar por el transporte público, ya que, además, no habrá lugares para estacionar.

Cargando...

"Si van a asistir al lugar, que lo hagan en transporte público o en taxis porque es más barato. En todo el recorrido habrá guardias, pero no parqueos. Estará muy conflictuado porque se ha desviado el transporte de pasajeros de línea fija a dos cuadras del recorrido", indicó el director de Movilidad Urbana, Oscar Velarde.

Así, será complicado pasar en autos particulares por el centro de la ciudad durante este sábado 5 de marzo.