Abogado de la FBF sobre el caso Céspedes: “No hubo mal manejo ni medicación indebida”

Carlos Aliaga, abogado de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) en exclusiva con Red Uno, se refirió públicamente al caso de Boris Céspedes, quien fue sancionado por la FIFA con dos años fuera de la actividad futbolística tras dar positivo en un control antidopaje después del partido de Bolivia frente a Uruguay por las Eliminatorias.

Aliaga aclaró que la FBF cumplió rigurosamente todos sus protocolos médicos y procedimientos internos, y que la Comisión Disciplinaria de la FIFA exoneró a la Federación de cualquier responsabilidad.

“Se ha hablado mucho sobre un supuesto mal manejo de los protocolos, pero la FIFA desvirtuó esa situación y dejó claro que la Federación no tuvo participación en el positivo”, señaló el abogado.

A pesar de la sanción, Céspedes tiene la posibilidad de apelar ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). La FBF expresó su disposición de colaborar plenamente con el jugador, poniendo a su disposición documentación y apoyo médico y legal para intentar atenuar la sanción.

“Desde el minuto uno hemos estado disponibles para ayudarlo, y seguiremos brindando todo nuestro respaldo”, aseguró Aliaga.

El abogado también enfatizó que no hubo suministro de ningún medicamento por parte de la Federación para contrarrestar los efectos de la altura, como se había sugerido en la defensa del jugador, y que todos los protocolos establecidos se cumplieron correctamente. Finalmente, confirmó que la sustancia que causó el positivo es completamente prohibida, aunque no recordó su nombre técnico en el momento de la entrevista.

Con estas declaraciones, la FBF busca dejar claro que la responsabilidad recae exclusivamente en el jugador, pero mantiene una postura de acompañamiento ante el proceso de apelación, subrayando su compromiso con todos los futbolistas que representan a la selección nacional.

