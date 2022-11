¿Arrestada por levantarse la polera en Qatar 2022? Te contamos lo que realmente sucedió

Cargando...

Qatar

Una aficionada de la selección de Inglaterra decidió levantarse la playera a la mitad de las escaleras del metro, situación que terminó en la detención de la joven.

La verdad sobre este video es que se trata de una noticia falsa, el video tiene más de un año de antigüedad y aparentemente fue grabado en Estados Unidos.

Algunas cuentas de Twitter y TikTok han retomado el video con el objetivo de crear polémica, aunque es muy posible que haya arrestos por las fuertes restricciones de Qatar 2022, hasta el momento no se ha confirmado alguna.

Recordemos que en el país anfitrión algunas de las medidas implementadas en la sede mundialista, son sumamente estrictas para los aficionados, como beber alcohol y lucir en estado de ebriedad en lugares públicos, así como el consumo de cigarro en lugares públicos. Muestras de afecto en lugares públicos, uso de prendas escotadas en hombres y mujeres, fotografías y videos de edificios públicos, fotografías a terceros, pues se debe pedir autorización a las personas para la fotografía y el uso de la misma.

Se remarcó que los visitantes podrán llevar ropa de su elección, sin embargo, estas prendas deben cumplir con ciertos criterios, como no mostrar los hombros ni rodillas, así como evitar el uso de ropa escotada tanto para hombres como para mujeres. En el caso específico de las mujeres, las visitantes a territorio Qatarí no estarán obligadas a cubrir su rostro y cabeza con el Hiyab, el tradicional velo que utilizan en dicha región del mundo.

