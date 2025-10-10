Bolivia Vs Jordania: seguí el minuto a minuto del amistoso internacional (0-0)

En un amistoso clave que suma en el ranking FIFA, La Verde enfrenta a los asiáticos que se preparan para competir en el Mundial 2026.
10/10/2025 13:11
2' ST| Cae Héctor Cuéllar víctima de falta, tiro libre para Bolivia y recupera Jordania.
EN MARCHA EL SEGUNDO TIEMPO.
FINAL DEL PRIMER TIEMPO.
Tiro libre para Bolivia, rechazó Jordania y el balón llegó a los pies de Lampe.
Se adicionan 2 minutos más al partido.
43' PT| Miguelito pierde una clara ocasión de gol frente al arquero, tras un buen pase de Gabriel Villamil.
42'| Tiro libre para Jordanial, tras falta en ataque de Roberto Carlos Lampe.
41' PT| Ataque boliviano se desvanece tras mala combinación de pared entre Terceros y Monteiro.
40' PT| Tiro libre para Jordania, el balón llega a las manos de Carlos Lampe, portero de La Verde.
39' PT| Tiro de esquina para Jordania, quisieron jugar rápido pero Luis Haquín leyó bien la jugada y recuperó el balón.
37' PT| Ataca Jordania, pero su contragolpe se disluye ante la marca de Haquín y Arroyo defensores de Bolivia.
36'PT| Remate débil de Héctor Cuéllar y por poco suelta el balón el arquero, se salva Jordania.
34' PT| Cabezazo de Enzo Monteiro tras un tiro de esquina ejecutado por Miguelito y los defensores jordanos sacan el balón desde la línea.
Bolivia está bien dentro del campo de juego, lleva la iniciativa y realiza ataques en el arco de Jordania.
El futbolista Reziq Bani Hani cae pesadamente en el campo de juego y se reciente de una lesión. Se paraliza el partido. Luego se repone.
Bolivia toma la iniciativa en los primeros minutos del partido, arrinconando por momentos a Jordania.
Comenzó el partido.
