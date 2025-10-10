Bolivia Vs Jordania: seguí el minuto a minuto del amistoso internacional (0-0)

2' ST| Cae Héctor Cuéllar víctima de falta, tiro libre para Bolivia y recupera Jordania.

EN MARCHA EL SEGUNDO TIEMPO.

FINAL DEL PRIMER TIEMPO.

Tiro libre para Bolivia, rechazó Jordania y el balón llegó a los pies de Lampe.

Se adicionan 2 minutos más al partido.

43' PT| Miguelito pierde una clara ocasión de gol frente al arquero, tras un buen pase de Gabriel Villamil.

42'| Tiro libre para Jordanial, tras falta en ataque de Roberto Carlos Lampe.

41' PT| Ataque boliviano se desvanece tras mala combinación de pared entre Terceros y Monteiro.

40' PT| Tiro libre para Jordania, el balón llega a las manos de Carlos Lampe, portero de La Verde.

39' PT| Tiro de esquina para Jordania, quisieron jugar rápido pero Luis Haquín leyó bien la jugada y recuperó el balón.

37' PT| Ataca Jordania, pero su contragolpe se disluye ante la marca de Haquín y Arroyo defensores de Bolivia.

36'PT| Remate débil de Héctor Cuéllar y por poco suelta el balón el arquero, se salva Jordania.

34' PT| Cabezazo de Enzo Monteiro tras un tiro de esquina ejecutado por Miguelito y los defensores jordanos sacan el balón desde la línea.

Bolivia está bien dentro del campo de juego, lleva la iniciativa y realiza ataques en el arco de Jordania.

El futbolista Reziq Bani Hani cae pesadamente en el campo de juego y se reciente de una lesión. Se paraliza el partido. Luego se repone.

Bolivia toma la iniciativa en los primeros minutos del partido, arrinconando por momentos a Jordania.

Comenzó el partido.

SIGUE AQUÍ EL MINUTO A MINUTO.

Mira la programación en Red Uno Play