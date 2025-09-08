La selección de Brasil trae a su cocinero de confianza para garantizar su menú habitual en Bolivia

Parte de la avanzada de la selección de Brasil ya se encuentra en Santa Cruz, donde ultiman detalles para el duelo de Eliminatorias frente a Bolivia. El plantel canarinho eligió un hotel de 18 pisos y más de 145 habitaciones, el cual fue ocupado en su totalidad de manera exclusiva para su concentración.

Uno de los detalles más llamativos es que la delegación trajo a su propio chef, encargado de preparar los alimentos habituales de la selección, con un menú que incluye frijoles y otros platos tradicionales. Según la planificación, esto no responde solo a su visita a Bolivia, sino a una política de la Confederación Brasileña de Fútbol de mantener siempre su misma alimentación en cualquier país al que viajen.

La llegada oficial de los jugadores y el cuerpo técnico está programada para las 18:00 de este lunes. Sin embargo, Brasil no contará con varias de sus figuras principales como Neymar, Vinicius Jr. y Casemiro. El partido contra Bolivia será este martes a las 19:30 en el estadio Municipal de El Alto, donde la Verde buscará mantener vivas sus opciones de clasificación al Mundial 2026.

