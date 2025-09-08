TEMAS DE HOY:
Deportes

La selección de Brasil trae a su cocinero de confianza para garantizar su menú habitual en Bolivia

La delegación brasileña ya comenzó a instalarse en Santa Cruz con un despliegue logístico impresionante: un hotel completo de 18 pisos fue reservado solo para ellos y hasta trajeron a su propio chef. 

Martin Suarez Vargas

08/09/2025 12:23

Selección brasileña de fútbol. Foto: Internet.
Bolivia.

Escuchar esta nota

Parte de la avanzada de la selección de Brasil ya se encuentra en Santa Cruz, donde ultiman detalles para el duelo de Eliminatorias frente a Bolivia. El plantel canarinho eligió un hotel de 18 pisos y más de 145 habitaciones, el cual fue ocupado en su totalidad de manera exclusiva para su concentración.

Uno de los detalles más llamativos es que la delegación trajo a su propio chef, encargado de preparar los alimentos habituales de la selección, con un menú que incluye frijoles y otros platos tradicionales. Según la planificación, esto no responde solo a su visita a Bolivia, sino a una política de la Confederación Brasileña de Fútbol de mantener siempre su misma alimentación en cualquier país al que viajen.

La llegada oficial de los jugadores y el cuerpo técnico está programada para las 18:00 de este lunes. Sin embargo, Brasil no contará con varias de sus figuras principales como Neymar, Vinicius Jr. y Casemiro. El partido contra Bolivia será este martes a las 19:30 en el estadio Municipal de El Alto, donde la Verde buscará mantener vivas sus opciones de clasificación al Mundial 2026.

