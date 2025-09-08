VIDEO: Así luce el estadio Villa Ingenio, antes del duelo Bolivia Vs Brasil

La selección boliviana finalizó sus entrenamientos previos al crucial partido de mañana contra Brasil, que se disputará en el estadio Titán de Villa Ingenio. Enrique Galdo, en contacto con El Mañanero de la Red Uno, confirmó que el gramado del estadio se encuentra impecable y cumple con todos los parámetros exigidos por los organismos correspondientes para el desarrollo del encuentro.

En días anteriores, Villa Ingenio recibió lluvias intensas y, en las últimas horas, un aguacero no detuvo la preparación del equipo nacional. Las cámaras de la Red Uno mostraron cómo luce la cancha, resaltando que está en perfectas condiciones para recibir a la Verde y a la Canarinha.

El partido de mañana será clave para Bolivia, que busca mantenerse con vida en las Eliminatorias sudamericanas y asegurar un posible repechaje rumbo al Mundial 2026. La atención ahora se centra en el estado del terreno de juego y en cómo los jugadores aprovecharán su localía en la altura para enfrentar a Brasil.

Mira la programación en Red Uno Play