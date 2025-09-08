¡Atentos! Así podría alinear Bolivia ante Brasil en El Alto

La selección boliviana trabaja en los últimos detalles para enfrentar este martes a Brasil desde las 19:30 en el estadio de Villa Ingenio. Según las proyecciones del cuerpo técnico liderado por Óscar Villegas, el arquero Carlos Lampe sería el encargado de custodiar los tres palos.

En la defensa, el equipo presentaría un esquema de cuatro jugadores: los centrales Efraín Morales y Luis Haquín, acompañados por los laterales Roberto Carlos Fernández y Diego Medina. En el medio campo, Héctor Cuéllar, Robson Matheus y Gabriel Villamil cumplirían labores de contención y enlace, mientras que los volantes laterales Miguel Terceros y Moisés Paniagua aportarían llegada por las bandas.

Posible alineación de Bolivia para enfrentar a Brasil. Foto: Internet.

La delantera podría estar liderada por Carmelo Algarañaz como único hombre de punta, buscando aprovechar la altura de El Alto y la juventud del plantel boliviano para complicar a la Canarinha. La Verde espera sorprender a Brasil y mantener vivas sus aspiraciones de alcanzar el repechaje rumbo a la Copa del Mundo 2026.

