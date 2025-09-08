TEMAS DE HOY:
cadáver Asesinato de Mujeres Tentativa de Feminicidio

32ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

27ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

¡Atentos! Así podría alinear Bolivia ante Brasil en El Alto

La Verde se prepara para su duelo clave frente a Brasil en la última fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, con un posible esquema definido por Óscar Villegas. 

Martin Suarez Vargas

08/09/2025 13:56

Selección boliviana de fútbol previo al partido contra la selección de Colombia. Foto: Internet.
Bolivia.

Escuchar esta nota

La selección boliviana trabaja en los últimos detalles para enfrentar este martes a Brasil desde las 19:30 en el estadio de Villa Ingenio. Según las proyecciones del cuerpo técnico liderado por Óscar Villegas, el arquero Carlos Lampe sería el encargado de custodiar los tres palos.

En la defensa, el equipo presentaría un esquema de cuatro jugadores: los centrales Efraín Morales y Luis Haquín, acompañados por los laterales Roberto Carlos Fernández y Diego Medina. En el medio campo, Héctor Cuéllar, Robson Matheus y Gabriel Villamil cumplirían labores de contención y enlace, mientras que los volantes laterales Miguel Terceros y Moisés Paniagua aportarían llegada por las bandas.

Posible alineación de Bolivia para enfrentar a Brasil. Foto: Internet.

La delantera podría estar liderada por Carmelo Algarañaz como único hombre de punta, buscando aprovechar la altura de El Alto y la juventud del plantel boliviano para complicar a la Canarinha. La Verde espera sorprender a Brasil y mantener vivas sus aspiraciones de alcanzar el repechaje rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Chelsea vs. psg

17:00

Último nivel

18:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Chelsea vs. psg

17:00

Último nivel

18:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD