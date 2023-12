Copa de la DivPro: Los partidos de cuartos que se jugarán hoy

Cargando...

Santa Cruz.

Esta jornada se jugarán los segundos cuartos de final de la Copa de la División en el fútbol boliviano, entre los equipos de The Strongest Vs Wilstermann y Blooming Vs Royal Pari, los ganadores de esta llave jugarán entre sí la segunda semifinal.

El primer duelo de cuartos de la Copa de la División, lo jugarán atigrados y aviadores desde las 17:30 en el estadio Hernando Siles, en esta llave The Strongest lleva la ventaja debido a su victoria de 2-1 en su visita a Cochabamba. Por eso los de Christian Díaz saldrán por la victoria en el coloso de miraflores para seguir avanzando en esta competencia.

Por su parte, el otro cotejo, que es entre cruceños, está parejo, ya que en el de ida no se sacaron ventajas y hoy se define quien de los dos pasa para enfrentar en semis a Wilstermann o The Strongest.

El cotejo entre Blooming y Royal Pari comenzará a las 19:30 en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera, en el partido de ida empataron sin goles.

