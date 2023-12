"Feliz de estar en Santa Cruz": Martins llegó para pasar las fiestas de fin de año

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

El futbolista Marcelo Martins Moreno, llegó la madrugada de este sábado a Santa Cruz, para estar junto a su familia en las fiestas de fin de año, el delantero nacional viene de haber militado en Independiente del Valle de Ecuador, con quién ya no tiene vínculos, ahora analiza ofertas del exterior.

A primeras horas de este sábado el Flecheiro llegó al Aeropuerto Internacional Viru Viru, donde fue recibido por la prensa con quien dialogó y expresó estar muy feliz de estar en su natal.

"Estoy feliz de estar acá en Santa Cruz de nuevo, de vacaciones", expresó emocionado el ariete boliviano.

Martins ya no forma parte de Independiente del Valle con quien jugó desde abril de este año hasta diciembre del mismo, en ese sentido dijo que analizará ofertas del exterior.

"Hay que analizar la propuesta que mi empresario está teniendo", dijo.

El delantero boliviano no tuvo la suerte de salir campeón con su ahora ex equipo, donde perdieron la final con Liga de Quito, además no tuvo la regularidad en los diferentes partidos que disputó el club de ese país.

"Las cosas que uno se propone a veces no sale como uno piensa, esto no solo es para el jugador de fútbol sino para cualquiera, este fue un año que esperé muchas cosas y no me salieron como quería, quería ser titular y no se pudo, pero siempre con la mentalidad de que pueda venir otro excelente" remarcó Martins.

Finalmente volvió a reiterar que no volverá a la selección sino que apoyará el proceso que tiene el nuevo entrenador.