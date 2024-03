"Jugamos al pelotazo": Así evalúo Zago el juego con Andorra y proyecta mejorar para la Copa América

Bolivia

El director técnico de la Selección Boliviana, Antonio Carlos Zago, destacó el juego de la selección y aseguró que, a diferencia del amistoso con Argelia, en esta ocasión Bolivia tuvo un mayor dominio del balón.

“Principalmente la selección de Argelia, tiene jugadores que saben jugar y juegan de pie en pie, acostumbrados a participar de las grandes ligas del fútbol europeo, y hoy con Andorra, jugamos a pelotazos, y teníamos que pelear por el segundo balón”, afirmó el DT.

Carlos Zago, destacó el esfuerzo de los jugadores y aseguró que se debe continuar trabajando para competir en la Copa América y las eliminatorias. “Estamos intentando hacer de todo para poner a Bolivia en el escenario del fútbol, principalmente en el sudamericano”, manifestó.

El DT de la selección boliviana aclaró que no se subestimó el partido con Argelia, pues se tenía otra atmósfera y eso se refleja en el juego de los futbolistas. “Hoy no tuvimos tantas personas, tal vez por eso el partido fue más calmado e intentamos hacerlo mejor”, lamentó Zago al indicar que tal vez pudieron hacer más goles y no terminar con 1-0.

Zago afirma que, a diferencia del partido jugado con Argelia, con Andorra se tuvo más dominio del balón.