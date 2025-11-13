Le lanzaron huevos: Luis Rubiales fue atacado por su tío durante la presentación de su libro

Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), fue atacado durante la presentación de su libro Matar a Rubiales, realizada este jueves en Madrid. El agresor, que le lanzó varios huevos, fue identificado por fuentes policiales como su propio tío, Luis Rubén Rubiales.

Al grito de “sinvergüenza”, el hombre —hermano menor del padre del exdirigente— irrumpió en el acto y arrojó tres huevos. Rubiales esquivó dos de ellos, mientras que el tercero impactó en su espalda. El atacante fue reducido, retirado de la sala y detenido, lo que permitió que el evento continuara sin mayores incidentes.

Rubiales, quien intentó abalanzarse sobre su tío pero fue detenido por los asistentes, explicó después por qué reaccionó de esa manera.

“La suerte es que me han parado. No sé si tenía un arma o algo. He visto a una mujer embarazada con dos niños pequeños. He pensado en los niños. Si llego a cogerlo estaríamos ahora en otra situación. Me he asustado mucho. Todos nos hemos criado juntos y me he asustado mucho. Que me tiren huevos me da igual”, afirmó.

El exdirigente presentó su libro en Madrid, donde repasa su gestión al frente de la RFEF y ofrece su versión sobre lo ocurrido en la final del Mundial femenino de 2023 con la jugadora Jennifer Hermoso, a quien besó sin su consentimiento durante la celebración del título conquistado por España. Este episodio derivó en su suspensión por la FIFA, su posterior dimisión y finalmente en una condena por agresión sexual. EFE

