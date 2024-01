"Les tocó bailar con la más fea": El duro debut que tendrán San Antonio y GV San José

Cargando...

Bolivia.

Los recientes ascendidos del balompié nacional Gualberto Villarroel San José de Oruro y San Antonio de Bulo Bulo de Cochabamba, ¡vaya! Que tendrán un difícil debut en el comienzo del torneo apertura del fútbol boliviano, pues se enfrentarán nada más y nada menos que al reciente campeón y subcampeón del fútbol boliviano, The Strongest y Bolívar.

No podían tener un debut más emocionante dentro del fútbol nacional los recientes ascendidos, Gualberto Villarroel y San Antonio. Justamente los cochabambinos arrancan recibiendo al actual rey del fútbol boliviano, The Strongest quien se coronó como campeón el pasado 2023 después de empatar 1 - 1 con Always Ready en La Paz.

San Antonio había perdido contra GV San José en la final de la Copa Simón Bolívar, pero la definición por el descenso indirecto se la ganó a Gran Mamoré y de esa manera ascendió al profesionalismo.

Por su parte, el cuadro orureño de Gualberto Villarroel, tendrá que visitar al por demás de complicado Bolívar de La Paz, quien fue segundo en el pasado torneo.

El club orureño fue campeón de la Copa Simón Bolívar tras ganarle en la final a San Antonio de Bulo Bulo, en el estadio Jesús Bermúdez.