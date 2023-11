¡The Strongest se proclama campeón del fútbol boliviano!

Cargando...

La Paz, Bolivia.

A 2 fechas de que termine la DivPro los dirigidos por Pablo Cabanillas tras empatar 1-1 con Always Ready alcanzan la gloria, y consiguen su título número 16 de su historia.

Luego de 7 años de sequía, donde pasó de todo, en 2 ocasiones hubieron casos particulares que no le permitieron coronarse, hoy por fin The Strongest logró coronarse campeón del fútbol boliviano, sumó 61 puntos y ya es inalcanzable. Ahora es el flamante campeón de la División Profesional del Fútbol Boliviano.

Álvaro Quiroga abrió el marcador para The Strongest (28') y Dorni Romero empató para Always (58').

MINUTO A MINUTO

Cargando...

El dominicano se elevó y metió el cabezazo inatajable para Viscarra sobre los 53' del complemento. The Strongest 1 Always Ready 1. De momento el campeonato para el tigre no corre peligro.

Con gol de Quiroga a los 28', el Tigre vence a Always y se está consagrando campeón de la División Profesional del Fútbol Boliviano.

Tras un centro de Alvaro Quiroga empujó el balón al fondo de las redes para poner el primero del partido.

El atigrado se juega el campeonato ante Always Ready esta jornada en la fecha 32. Hoy si gana conseguiría su título número 12 en toda su historia.

Cargando...

A minutos de que comience el duelo entre el gualdinegro y el millonario, el estadio Hernando Siles luce repleto, con algunos claros en las graderías.

El atigrado podría consagrarse campeón esta jornada si empata o gana a Always en el estadio Hernando Siles.

Miles de personas hacen cola para poder entrar al duelo entre el atigrado y Always Ready en el estadio Hernando Siles compromiso

Hoy podría llegar la décima segunda para el gualdinegro, deberá empatar o ganar ante el millonario.