"Soy del país de Messi", dijo una anciana a un grupo terrorista que la tenía de rehén y la liberaron

Mundo.

Su nombre es Ester Cuno y contó como se salvó de ser secuestrada por el Grupo Terrorista Hamas donde en momentos de tensión su verdugo insistió que ella le hable y terminó consiguiendo que le dijera que es del país de Messi.

La anciana de 90 años que hace meses apareció en redes sociales en una fotografía portando un arma de fuego al lado de un integrante del grupo terrorista Hamas y que se creía que era de nacionalidad israelita, resultó que es argentina.

Así se conoció públicamente el pasado jueves, pero detrás de todo ello hay una impresionante historia. Resulta que un integrante del grupo terrorista mencionado ya la tenía para el cautivo, pero él quiso que ella le respondiera o le hablara algo.

En primera instancia la conversación entre el integrante de Hamas y la anciana no tenía buen puerto, porque ella apenas hablaba el hebreo y no sabía nada de árabe, sin embargo, el terrorista sí sabía un poco de español y entablaron un corto diálogo que terminó con un sellado de paz, luego de que la anciana dijera que es del país donde nació Messi.

"Le dije que no me hablara porque no entendía su idioma. El idioma árabe, y hablo mal hebreo. Hablo español argentino, entonces me pregunta qué es Argentina. Entonces le digo: '¿Qué es Argentina?' ¿Ves fútbol? Dijo que le gustaba y le dije que soy del país de Messi. Él se sorprendió y me dijo que ama a Messi. Me puso el brazo en el hombro, me dio su arma, me hizo hacer el signo de la paz y me tomaron la foto”.

Pero la historia no acaba allí, porque Ester tiene a dos hijos en cautiverio y espera que al lograr salvarse con la clave Messi, este pueda ver el video y pueda hacer algo para que sus retoños se salven.