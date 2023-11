The Strongest a paso firme por el título; goleó 3-0 a Aurora en Cochabamba

Cargando...

Cochabamba.

The Strongest se fue hasta la llajta para ganarle a Aurora y afianzarse más en sus planes de conseguir el campeonato del fútbol boliviano, fue implacable a la hora de definir ante un equipo del pueblo que también mostró buen fútbol pero se vio superado por la eficacia del rival.

El duelo se disputó en el estadio Félix Capriles de Cochabamba. De forma temprana el tigre se puso en ventaja luego de una excelente combinación por la banda derecha entre Michael Ortega y Jaime Arrascaita, este último metió el centro al punto penal y Enrrique solo tuvo que poner el pie al balón para poner el primer tanto, era el minuto 19' del partido.

En el transcurso del cotejo Aurora se insinuó con varios ataques pero estuvo atento la figura de Guillermo Viscarra en el pórtico del cuadro paceño. Cuando se cumplió el tiempo reglamentario a los 45' un centro desde la banda izquierda de Carlos Roca fue bien interceptado de cabeza por Luciano Ursino para poner el 2-0 en el marcador.

En el segundo tiempo Aurora no bajó los brazos siguió en procura de acercarse el gol, pero no estuvieron finos los delanteros y cuando pudieron definir, la defensa y el portero de The Strongest fueron implacables. A los 90' ganó el fondo Triverio y metió el pase para que Gabriel Sotomayor empuje el esférico al fondo de las redes y concrete la goleada por 3-0 para el cuadro paceño que debe continuar con esa racha si quiere alcanzar la gloria en el presente torneo.