"Vuelve por más": La reacción de Cristiano Ronaldo tras el The Best de Messi

Cristiano Ronaldo el máximo oponente en el mundo del fútbol de Lionel Messi, expresó un mensaje a través de su cuenta de Instagram sobre la premiación al rosarino con el The Best 2023. El luso instó al reciente campeón del Mundo que regrese para ganar más.

En una gala repleta de ausencias, sobre todo en el plano masculino, Leo Messi, que no se presentó a los premios, y Aitana Bonmatí, que ha cerrado un curso inmejorable, se coronaron como los mejores jugadores del mundo en los The Best de la FIFA.

Ni Kylian Mbappé, que jugó la pasada noche con el Paris Saint Germain, ni Leo Messi, que no acudió a Londres en el que puede ser el último gran premio de su carrera, ni Erling Haaland, que se recupera de una lesión que le ha hecho perderse los últimos nueve partidos con el City, estuvieron en el Apollo de Londres.

Como dentro de todo deporte existen quienes están contentos con la decisión y otro sector que la rechaza, entre las más virales reacciones estuvieron la del papá de Erling Haaland, Pep Guardiola y Cristiano Ronaldo.

Aunque CR7 no formó parte de la gala, pese a ser el máximo anotador del 2023, el portugués no perdió la oportunidad de subir un breve mensaje y una fotografía minutos después de la condecoración de Messi.

“Vuelve por más”, fue la corta descripción a una fotografía donde el ‘Bicho’ sonríe. En otras palabras, el luso estría vaticinando una temporada más exitosa que la anterior donde su nombre seguirá marcando historia.

El argentino Leo Messi se alzó con el premio The Best tras empatar a 48 puntos con Erling Haaland, pero con la ventaja de haber recibido más puntos por parte de los capitanes nacionales, lo que decantó el premio.

Según las votaciones desveladas tras la gala, el argentino sumó 48 puntos, 13 de capitanes, 11 de entrenadores, 11 de periodistas y 13 de los aficionados, mientras que Haaland, que también sumó 48, los recibió de la siguiente manera: 11 de capitanes, 13 de entrenadores, 13 de periodistas y 11 de aficionados.