El Ministerio de Educación evalúa ampliar el calendario escolar en aquellos distritos donde las actividades académicas fueron interrumpidas por los bloqueos, conflictos sociales y paros del magisterio registrados durante las últimas semanas.

Ampliación regional

El viceministro de Educación Regular, Juan Carlos Pimentel, explicó que la decisión no será uniforme para todo el país, sino que dependerá de una evaluación realizada por las direcciones distritales en coordinación con los directores de cada unidad educativa.

“Hemos tenido más de 50 días de dificultades para acceder a las unidades educativas. Han existido interrupciones de clases por los bloqueos y también por los conflictos del magisterio. Todo eso tiene que reponerse de alguna manera”, afirmó la autoridad.

La autoridad explicó que en algunos municipios las clases presenciales fueron suspendidas por razones de seguridad, mientras que en otros las actividades continuaron con normalidad o mediante la modalidad virtual.

¿Cuánto se ampliaría?

Pimentel indicó que la ampliación del calendario, de concretarse, no superaría una semana, aunque aclaró que cada distrito presenta una realidad distinta.

“No creo que sea más de una semana, pero eso tiene que evaluarlo cada dirección distrital de acuerdo con lo que ocurrió en su jurisdicción”, señaló.

Respecto a las clases a distancia, indicó que cada director de unidad educativa deberá verificar si estas fueron desarrolladas de manera efectiva antes de computarlas como jornadas cumplidas.

Direcciones distritales

El viceministro recordó que la Resolución Ministerial 001/2026 otorga a las direcciones distritales la facultad de realizar ajustes al calendario escolar, siempre garantizando el cumplimiento de los 200 días hábiles de clases establecidos para la gestión.

En cuanto al descanso pedagógico de invierno, confirmó que en la mayor parte del país comenzará el próximo lunes, de acuerdo con las recomendaciones emitidas por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) y las autoridades de salud.

Descanso sin tareas

Finalmente, reiteró que durante las vacaciones de invierno no deben asignarse tareas escolares ni actividades destinadas al avance curricular.

“No se puede hacer avance curricular durante la vacación de invierno. Más bien, las familias pueden fomentar hábitos de lectura y otras actividades formativas”, sostuvo.

Asimismo, señaló que los directores de las unidades educativas serán los encargados de supervisar el cumplimiento de esta disposición y atender cualquier denuncia en caso de incumplimiento.

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