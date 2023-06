Adiós a la voz de He-Man: fallece el reconocido actor de doblaje Rubén Moya, que dio clases en Bolivia

Cargando...

Este lunes 12 de junio, el mundo del doblaje mexicano y latinoamericano se vistió de luto luego de confirmarse el sensible fallecimiento a los 62 años de edad de Rubén Moya, reconocido actor de doblaje, conocido por dar la voz al icónico He-Man para toda Latinoamérica.

Moya nació en Chilpancingo, Guerrero, México y logró una amplia trayectoria en el medio. Fue un actor, locutor comercial y director de doblaje.

Durante más de 40 años estuvo dedicado al doblaje; entre sus personajes más recordados están ‘He-Man’ en la conocida serie animada ‘He-Man and the Masters of the Universe', el líder del ejército huno, ‘Shan Yu’, en Mulan y el ‘Emperador Zurg’ en ‘Toy Story 2′, por mencionar algunos. También es recordado por haber sido la voz de diversos actores como Morgan Freeman y Jon Voight.

Además, fue la voz de ‘Jack Palance’ en la serie de los años 80 ‘Aunque usted no lo crea’, de Ripley, y dobló a los actores René Ruiz ‘Tun Tun’, Gerardo Zepeda ‘El Chiquilín’ y Roberto Ballesteros. También fue la voz de Lucius Fox en 'Batman: El caballero de la noche asciende' (2012); además fue el narrador en 'La guerra de los mundos', de 2003 y en 'La Marcha de los pingüinos'. En síntesis, fue la voz que marcó a más de una generación.

Quienes lo conocieron aseguran que a la par de ser un gran profesional era una gran persona y siempre estaba dispuesto a viajar a convenciones y reuniones de fans.

También estuvo presente en Bolivia, aunque virtualmente, dando clases en Primera Escuela de Doblaje en Bolivia durante la pandemia. Su directora, Carmen Fátima Saavedra, recuerda a Moya como un gran amigo.

"Era una persona que parecía muy estricta y dura, pero era un ángel, noble y bueno. No era egoísta porque sucede con muchos grandes que guardan sus secretos de todo lo que han aprendido durante su carrera profesional; pero él transmitía todo su conocimiento, contaba sus experiencias", recordó Saavedra, aun sentida por la noticia.

Rubén se inició en el mundo del doblaje bastante joven, ya que cuando empezó a hacer la voz de He-Man, tenía apenas 20 años y fue uno de los primeros dentro del doblaje en México por eso es una voz referente con esa característica peculiar de ser grave y potente.

"Fue voz institucional, de programas importantes, de doblajes importantes y, en sus últimos años, también se dedicó a ser director de doblaje, además era actor, no solo de doblaje. Salía en series, iba a Perú, a grabar programas para la televisión de lugares místicos e interesantes, de investigación. Él era presentador de ese tipo de programas", agregó Saavedra.

Por eso, la directora expresó su profundo pesar por la noticia, ya que compartieron bastante con él y pudo ver de cerca su dedicación al trabajo, que lo hacía con mucha energía. Ya que viajaba a diferentes convenciones en varios países, al tiempo que dirigía y trabajaba.

"Es tan triste que él se vaya de esta manera. Tenía cáncer de garganta, sin embargo, lo disimulaba, lo escondía porque quería que lo recuerden como una persona fuerte (igual que He-Man) y hasta el último momento escondió su situación de salud. Seguía trabajando hasta un mes antes de su muerte, todavía se lo veía en eventos. Hasta el final, según comenta su hijo, él tenía mucha esperanza de salir adelante con lo del cáncer. Creo que le daba muy duro a su voz", contó y añadió que era su fan de pequeña, por lo que nunca se imaginó trabajar a su lado.

Así, cuando fue docente de un módulo en Bolivia vieron su prolijidad y responsabilidad. Dio doblaje y locución comercial.

"Nos daba clases todo el sábado, mañana, tarde y noche; durante ese turno él estaba puntual, al mediodía sin comer continuaba con el otro grupo. Era un señor muy comprometido con su trabajo, era impresionante y todos le tenían temor por la presencia de su voz que inspiraba respeto. Cuando terminamos todos los cursos y le entregamos un certificado de reconocimiento, vimos su otra cara; los alumnos se quedaron impresionados porque él se le derramaron las lágrimas de emoción, estaba muy contento con todos los grupos con los que había trabajado en la escuela. Tenemos el mejor recuerdo como capacitador", detalló.

Como amigo era muy atento, conversador y hasta le había invitado a conocer los estudios en México. "Inclusive cuando murió mi hermano por covid, él fue el primero en llamarme para darme su pésame. Era una persona muy noble, atenta, un gran caballero, él se tomaba el tiempo para devolver la llamada, para mandar un mensaje. Se lo voy a extrañar muchísimo porque era muy querido y no solo en México", aseveró Saavedra.

Destacó que su despego al aceptar dar clases virtuales durante varios meses en plena época de pandemia, fue "una luz" para la Escuela, que había tenido que cerrar por las restricciones.

"Él nos contaba lo que pasaba en México, con el covid. Hubo alumnos de diferentes ciudades y países que tuvieron una enseñanza de primer nivel con un gran maestro como él", destacó.

Aseguró también que su enorme legado queda en toda la región latinoamericana por todo lo que logró, sin perder la humildad.

"Era un profesional impecable y nos señalaba que era el intérprete, que los comunicadores somos intérpretes de la voz, no somos unos lectores. Nos enseñaban la naturalidad para expresar, que todo debe ser que actuado de manera natural, interpretado de manera natural. Todas sus enseñanzas son grandes. Donde ha ido lo recuerdan con cariño porque compartía con todos, daba charlas y contaba sus anécdotas. Siempre va a estar en nuestros corazones y vamos a estar eternamente agradecidos", remarcó.

Recordó que le regalaron un dibujo de He-Man sacándose la peluca y que era la cara de él. "Le encantó y lo publicó en sus redes. Él nos quería muchísimo, nos tomaba en cuenta para todos, nos mencionaba siempre, nos tenía mucho cariño como Escuela. Además siendo él tan famoso nos hizo un precio especial para que los puedan participar", complementó.