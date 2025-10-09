Ciudadanos de Gaza festejan y levantan a un periodista en vivo

Las calles de Gaza estallaron en alegría tras el anuncio realizado por el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la firma de la primera fase del acuerdo de paz entre Israel y Hamás. La noticia fue recibida con emoción por cientos de personas que salieron a celebrar en distintos puntos de la ciudad.

Jóvenes, familias y niños llenaron las plazas agitando banderas, cantando y lanzando fuegos artificiales. Muchos no pudieron contener las lágrimas al escuchar que, según el acuerdo, todos los rehenes serán liberados y las tropas israelíes se retirarán parcialmente como parte del primer paso hacia la paz.

En medio del entusiasmo, un grupo de jóvenes levantó en brazos a un periodista que transmitía en vivo la histórica noticia. El profesional, sorprendido y conmovido, siguió narrando los festejos mientras era ovacionado por la multitud, reflejando el espíritu de esperanza que recorre hoy Gaza.

Aunque aún quedan etapas por cumplir dentro del plan de 20 puntos propuesto por la Casa Blanca, los habitantes de Gaza celebran con fe renovada.

