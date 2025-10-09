TEMAS DE HOY:
Tentativa de infanticidio menor con signos de violencia Cae rueda de la fortuna

22ºC Santa Cruz de la Sierra

6ºC La Paz

17ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

Ciudadanos de Gaza festejan y levantan a un periodista en vivo

La emoción se apoderó de Gaza luego de que Donald Trump confirmara el inicio de un proceso hacia la paz. Jóvenes levantaron en brazos a un periodista que transmitía en vivo.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

09/10/2025 8:04

Gaza

Escuchar esta nota

Las calles de Gaza estallaron en alegría tras el anuncio realizado por el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la firma de la primera fase del acuerdo de paz entre Israel y Hamás. La noticia fue recibida con emoción por cientos de personas que salieron a celebrar en distintos puntos de la ciudad.

Jóvenes, familias y niños llenaron las plazas agitando banderas, cantando y lanzando fuegos artificiales. Muchos no pudieron contener las lágrimas al escuchar que, según el acuerdo, todos los rehenes serán liberados y las tropas israelíes se retirarán parcialmente como parte del primer paso hacia la paz.

En medio del entusiasmo, un grupo de jóvenes levantó en brazos a un periodista que transmitía en vivo la histórica noticia. El profesional, sorprendido y conmovido, siguió narrando los festejos mientras era ovacionado por la multitud, reflejando el espíritu de esperanza que recorre hoy Gaza.

Aunque aún quedan etapas por cumplir dentro del plan de 20 puntos propuesto por la Casa Blanca, los habitantes de Gaza celebran con fe renovada. 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

07:00

El mañanero

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

07:00

El mañanero

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD