¿Cuándo será la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Ecuador?

Quito, Ecuador

El comicio electoral que tuvo lugar el pasado domingo 20 de agosto en Ecuador, ocho candidatos presidenciales se sometieron al veredicto de las urnas en busca de liderar la nación. Tras un escrutinio minucioso, los contendientes Luisa González y Daniel Noboa surgieron como los triunfadores de la primera vuelta, con aproximadamente el 33% y el 24% de los votos respectivamente, según los datos divulgados por el Consejo Nacional Electoral.

Este resultado establece una segunda vuelta crucial que se llevará a cabo el domingo 15 de octubre, delineando un período de intensa actividad electoral desde el 24 de septiembre hasta el 12 de octubre. En un giro inusual, el proceso de votación se extenderá a las personas privadas de libertad que aún no han sido condenadas, otorgándoles la oportunidad de ejercer su derecho al voto el 12 de octubre. Previo a esta fecha, del viernes 13 al domingo 15 de octubre, se impondrá el silencio electoral con el objetivo de permitir a los ciudadanos ya las fuerzas políticas meditar su elección.

La primera vuelta electoral fue un proceso tranquilo y ordenado, con una participación ejemplar del 82% de los ciudadanos habilitados para votar. A pesar del trágico asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, la jornada transcurrió sin incidentes de orden público. El lugar dejado por Villavicencio fue ocupado por el aspirante Christian Zurita, quien alcanzó la tercera posición en el conteo de votos.

No obstante, la jornada no estuvo exenta de desafíos tecnológicos. El Consejo Nacional Electoral reportó un ataque cibernético dirigido a la plataforma de voto telemático, dirigido especialmente a los ecuatorianos en el exterior. Este ataque, presumiblemente originado en países como India, Bangladesh, Ucrania, Rusia, Pakistán, Indonesia y China, complicará en el acceso a la votación. A pesar de ello, se asegura que los votos escrutados no se vieron comprometidos por esta incidencia.

Diana Atamaint, directora del Consejo Nacional Electoral, declaró: “La plataforma de voto telemático sufrió ataques cibernéticos que afectaron la fluidez para acceder a la votación. Aclaramos y hacemos énfasis que los votos confirmados no han sido vulnerados”. Con la segunda vuelta a la vuelta de la esquina, Ecuador se prepara para una fase decisiva en la elección de su próximo líder, en medio de una atmósfera de reflexión y expectativas.