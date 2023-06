Cargando...

Moscú, Rusia

En un audaz acto de desafío al gobierno ruso, el grupo paramilitar Wagner, compuesto por alrededor de 50.000 mercenarios exaliados del presidente Vladimir Putin, se declaró en rebeldía contra el Ministerio de Defensa de Rusia. Bajo el liderazgo de Yevgueni Prigozhin, su jefe, este ejército privado anunció que cruzó la frontera rusa y está ingresando en la región de Rostov, ubicada en el sur del país.

En un audio publicado en su canal de Telegram, Prigozhin afirmó: “Hemos cruzado la frontera estatal en todos los lugares. Los guardafronteras salían y abrazaban a nuestros combatientes. Ahora entramos a Rostov”. Según él, las unidades del Ministerio de Defensa que intentaron detener su avance se hicieron a un lado, enviando a “muchachos de 18 años, que podrían ser nuestros hijos o nietos”, para enfrentar a sus experimentados mercenarios.

Yevgeny Prigozhin, el 2 de junio de 2023. (Reuters)

El líder de Wagner enfatizó que no están dispuestos a luchar contra reclutas e incluso acusó al ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, de enviar soldados no preparados, incluyendo a reclutas, a la guerra. Sin embargo, dejó claro que no mostrarán piedad a aquellos que se interpongan en su camino y que solo combatirán contra profesionales.

La situación generó incertidumbre y una crisis política en Rusia. Ante este escenario, el presidente Vladímir Putin se pronunció con firmeza, dando un discurso similar al de la Revolución Rusa de 1917. Putin llamó a la calma y prometió tomar medidas contundentes para salvaguardar la estabilidad y la seguridad del país, evitando que otros tomen el control. Condenó enérgicamente el intento de golpe de estado y catalogó al grupo Wagner como un ataque directo a la democracia y al orden constitucional.

Vladimir Putin da mensaje a la nación en medio de la crisis política. Foto; Difusión.

El mandatario ruso declaró que aquellos que continúen con la rebelión no tendrán éxito y calificó al grupo paramilitar como un grupo terrorista cuyo objetivo es instaurar el caos entre la población rusa. Putin dejó claro que el gobierno no permitirá que este intento de subversión prevalezca y prometió tomar todas las medidas necesarias para restaurar el orden y la seguridad en la región de Rostov y en todo el país.

