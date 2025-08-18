El heroico esfuerzo de los vecinos salva varias casas de un incendio

Los habitantes de Pobladura de la Sierra, en la provincia de León, España, lograron salvar algunas de sus casas del devastador incendio que afecta a la región, gracias a un esfuerzo conjunto y heroico. Las impactantes imágenes del fuego, que ha obligado a evacuar a 150 personas, muestran a los vecinos colaborando para crear cortafuegos y detener el avance de las llamas, que se propagaban a gran velocidad.

El sábado, los residentes del pueblo fueron evacuados y reubicados en Astorga, mientras las llamas se acercaban peligrosamente a sus hogares. Una densa columna de humo cubría el cielo, dificultando la visibilidad y la respiración. Sin embargo, en medio del caos, los vecinos decidieron tomar acción y trabajaron de manera coordinada para evitar una tragedia mayor. Gracias a su labor, varias casas se libraron de ser consumidas por el fuego, reporta El Español.

Muerte de voluntarios y situación nacional

Este trágico incendio es parte de una serie de fuegos que asolan a varias comunidades en España, como Zamora, Ourense y Extremadura. La situación es crítica, con múltiples focos activos y 13 carreteras cortadas en todo el país, según informa Onda Cero.

Lamentablemente, la lucha contra las llamas ha cobrado la vida de dos personas. La provincia de León ha perdido a Abel Ramos, un voluntario que combatía el fuego en el incendio de Molezuelas, y a un bombero que falleció tras volcar la autobomba que utilizaba.

La valentía de los habitantes de Pobladura de la Sierra se ha convertido en un símbolo de esperanza en medio de la crisis, demostrando que la solidaridad y el trabajo en equipo pueden marcar una diferencia significativa ante la adversidad.

Vea el video:

Mira la programación en Red Uno Play