Enterrada bajo escombros amamantó a su bebé y trató de beber su propia leche

Turquía

Una madre turca de un niño de diez días reveló que un armario les salvó la vida cuando atravesaron el piso de su apartamento y los protegió de la caída de losas de concreto durante el terremoto mortal. La mujer tuvo fuerzas para mantener vivo a su bebé amamantándolo, e incluso trató de beber su propia leche materna para sobrevivir cuatro días.

Esta es una de las historias milagrosas después del terremoto, que se cobró más de 35.000 vidas en Turquía y Siria, se trata de Necla Camuz, de 33 años, y su hijo recién nacido Yagiz, que sobrevivieron al estar enterrados bajo montones de escombros durante más de 90 horas.

Cuando comenzó el terremoto, dijo que su esposo, que estaba en otra habitación en ese momento, trató de llegar a ella con su hijo, mientras ella intentaba hacer lo mismo. Un armario cayó sobre él y su hijo, lo que les impidió moverse.

"A medida que el terremoto se hizo más grande, la pared se cayó, la habitación temblaba y el edificio cambiaba de posición". Cuando se detuvo, no me di cuenta de que había caído un piso hacia abajo. Grité sus nombres pero no hubo respuesta.