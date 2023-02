Cargando...

Turquía

Una joven enfermera pediátrica arriesgó su vida para salvar a tantos niños como podía durante el terremoto que afectó a Turquía el pasado lunes, 6 de febrero. En las cámaras se ve a Seyma Alakus corriendo los pasillos del Hospital Inayet Topcuoglu de Gaziantep. Esos momentos fueron tendencia en las redes sociales e inundados de comentarios.

Sacrificó su vida para evacuar a los pacientes

Alakus, dijo que cuando sintió por primera vez el temblor, pensó en los pacientes de su sala y quiso salvarlos.

A pesar de toda la intensidad del sismo, la enfermera que sacó a los niños con sus brazos ingresó nuevamente al hospital por otros pacientes. Esos momentos fueron capturados por la cámara del hospital.

“Incluso si no pudiera salvarlos y hubiera un colapso, estaría allí para ellos. Vine ese día porque debía estar aquí concienzudamente y de todo corazón. Incluso si no lo conociera, volvería a hacer lo mismo, relató. “Recuerdo haber dicho 'mis hijos en la sala' cuando sentí la sacudida. Al principio, traté de mantener la calma. Cuando sentí que el temblor se aliviaba un poco, los tomé directamente y quise llevarlos afuera de manera segura”, continuó.

“Mi familia también estaba en Gaziantep, pero nunca pude levantar el teléfono. No sabía cómo estaba mi familia, pero traté de cumplir con mi deber. Estoy muy tranquila y en buena conciencia. Si algo les hubiera pasado a mis pacientes, no habría podido vivir por remordimiento”, agregó.

Finalmente, la heroína dijo “me acerqué a mi familia más tarde y me alegré de descubrir que estaban bien. Estoy feliz de nuevo. Dios bendiga a mis amigos y amigos que trabajan en el área del terremoto. Los sacrificios que hicieron son mucho mayores que lo que yo he hecho. Estoy feliz, estoy feliz si pudiéramos mostrarle humanidad a la gente.

“Tengo parientes que he perdido en segundo grado. Nuestro dolor es el dolor de todos nosotros. Estamos pasando por un período difícil, espero que superemos estos períodos. Mi casa ahora está dañada. Somos una familia de 7. Tuve que enviar a mi familia a Bursa y ahora me estoy quedando con un pariente. Me quedé en Antep para continuar con mi deber. Siempre hay esperanza. Si somos buenos, siempre nos encontramos con los buenos. La vida nos lleva a lugares hermosos. Hay esperanza…”