Hombre muere unos minutos, revive y cuenta lo que vio: "No vi luz al final del túnel"

Kevin Hill fue declarado muerto durante varios minutos, al “regresar” a la vida contó a todo el mundo lo que pasó y sintió en esos minutos frente a la muerte.

En medio de una operación muy riesgosa para corregir una válvula cardiaca que tenía dos partes en lugar de tres, el hombre perdió casi dos litros y medio de sangre, y su corazón se paró antes de que los médicos lo resucitaran, contra todo pronóstico.

“Sabía que estaba sangrando. Sabía que era grave. El personal entraba y salía para detener el sangrado. Observaba al personal del hospital desde un costado tratando de salvarme, pero yo sabía que había muerto. Estaba separado de mi cuerpo”, sostuvo el hombre.

“Era como si estuviera en el reino de los espíritus: estaba consciente de lo que estaba pasando, pero tenía mucha paz. No había luz al final del túnel”, añadió.

Afortunadamente, los médicos lograron salvarle la vida después de unos minutos. “Es como que fui a dormir y me desperté vivo, y el sangrado se había detenido. Sabía que no era mi hora de morir. Esta situación me ha hecho reenfocar mis prioridades”, recordó.

Le cambió la vida

Luego de vivir esa dramática situación, Kevin fue apodado como “el hombre milagroso” tras sobrevivir a una muerte segura. “Me he vuelto más resistente. Sé que puedo recuperarme”, afirma.

"Estoy en las etapas finales de recuperación. En mi pierna derecha todavía tengo algo de dolor, pero no está cerca del nivel que solía ser, cuando lloraba durante horas". Kevin está recuperado casi por completo y volvió a su casa con su esposa Camille Hill, de 52 años.