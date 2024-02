Javier Milei se encontró con el Papa Francisco en el Vaticano y se fundieron en un abrazo

Vaticano

En un giro sorprendente y emocionante, el economista y ahora presidente argentino, Javier Milei, se encontró con el Papa Francisco en la ceremonia de canonización de "Mama Antula" en la Basílica de San Pedro. Aunque su relación pasada había sido marcada por desacuerdos y polémicas, este encuentro fue todo menos hostil.

El primer saludo formal y público entre Milei y el Sumo Pontífice ocurrió después del evento, cuando el Papa se acercó al presidente argentino, intercambiaron palabras y se fundieron en un abrazo conmovedor. Este gesto tomó por sorpresa a todos los presentes, incluido el propio Milei, quien no pudo contener su emoción.

"Fue muy fuerte, un gesto tremendo. No lo puedo creer, se salió de protocolo y me vino a saludar. Es imposible que no me emocione", expresó Milei, visiblemente conmovido por el encuentro.