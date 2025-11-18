Las impresionantes imágenes de las lluvias que causaron destrozos y dejaron dos fallecidos en Italia

Los bomberos italianos recuperaron esta madrugada el cuerpo sin vida de la anciana desaparecida ayer, tras el deslizamiento de tierra que sepultó su vivienda en la localidad de Brazzano di Cormons, en el norte de Italia, donde también falleció un hombre de 32 años, de nacionalidad alemana.

"Los bomberos han localizado el cuerpo de la mujer desaparecida tras el derrumbe de su vivienda. La operación de rescate sigue en curso", confirmó el cuerpo de bomberos.

El cuerpo de la mujer fue localizado poco después de las 22:00 hora local (21:00 GMT), pero las labores de rescate se suspendieron temporalmente debido a las fuertes lluvias, que aumentaban el riesgo de nuevos deslizamientos en la zona.

El otro desaparecido, un ciudadano alemán, fue hallado sin vida por la tarde bajo los escombros de las viviendas destruidas por el alud, según medios locales.

El mal tiempo y las lluvias en el norte de Italia han provocado inundaciones y derrumbes en la región de Friuli Venezia Giulia (norte), donde, además de los fallecidos, varias viviendas fueron destruidas y numerosas personas fueron rescatadas de los tejados de sus casas.

Tras el incidente en Brazzano di Cormons los bomberos, apoyados por voluntarios de Protección Civil, lograron salvar a un superviviente atrapado entre los escombros, quien fue trasladado al hospital de Udine (norte) con una pierna rota.

En otro de los municipios cercanos, en Romans d'Isonzo (norte), tras el desbordamiento del río Torre, varias personas se refugiaron sobre los tejados y fueron rescatadas por los bomberos, que intervinieron con lanchas y helicópteros.

Desde la madrugada del domingo las intensas lluvias no han cesado en Friuli Venezia Giulia (norte), especialmente en la provincia de Udine y localidades como Palmanova, Trivignano Udinese y Manzano (norte).

Para este martes, Protección Civil mantiene la alerta naranja en Friuli Venezia Giulia y ha activado la alerta amarilla en otras 11 regiones del centro y sur de Italia.

Se esperan lluvias intensas y abundantes en Calabria (sur), Molise (sur) y varias otras regiones como Emilia-Romagna (norte), Toscana (centro), Lazio (centro), Abruzzo (centro), Puglia (sur), Campania (sur), Basilicata (sur) y Sicilia (sur).

Mira la programación en Red Uno Play