Maduro advierte a EE.UU.: “Ningún imperio tocará el suelo sagrado de Venezuela”

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció despliegue de fuerzas navales y aéreas de Estados Unidos en el sur del mar Caribe. El mandatario aseguró que su país y el resto de Sudamérica no necesitan la intervención de ninguna potencia extranjera para defender su soberanía.

Maduro, en su discurso, afirmó que “nuestros mares, nuestro cielo y nuestras tierras, las defendemos nosotros, las liberamos nosotros, las vigilamos y las patrullamos nosotros. Ningún imperio va a venir a tocar suelo sagrado de Venezuela, ni debería tocar suelo sagrado de Suramérica, ningún imperio del mundo”. Sus declaraciones se dan en respuesta a las operaciones que lleva a cabo EE.UU. en la región, supuestamente para combatir el narcotráfico.

El jefe de Estado venezolano también refutó las acusaciones de Washington sobre la existencia de un cartel de drogas en su país, citando reportes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para respaldar su negación. El discurso de Maduro surge también en el contexto del reciente incremento de la recompensa por su captura, una medida que ha sido impulsada por la fiscal general de EE. UU., Pamela Bondi.

Maduro hizo hincapié en el legado de Simón Bolívar, el héroe de la independencia suramericana, para enfatizar su rechazo a la presencia militar estadounidense en la región. “Ya es bastante humillación que hayan bases militares estadounidenses en tierra colombiana, bastante humillación a la tierra que Bolívar dio con todo su sacrificio”, concluyó.

