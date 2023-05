"¡Milagro en la Selva!": Luego de 17 días encontraron a los cuatro niños perdidos

Cargando...

Colombia

Se trató de una carrera contra el tiempo, donde se buscó de manera desesperada a cuatro menores, Lesly de 13 años, Soleiny de 9, Tien Noriel de 4, y Cristin Neriman de solo 11 meses, de la etnia huitotoen.

Los niños sobrevivieron al accidente aéreo que segó la vida de su madre, Magdalena Mucutuy Valencia, 33 años, del piloto de la avioneta y un líder indígena, en el departamento de Caquetá, en Colombia.

El 1 de mayo pasado, despegaron de Aracuara, con destino a San José del Guaviare, capital del departamento del Guaviare, al este del país. El Cessna 206, de la compañía Avianline Charter's, sufrió un fallo mecánico y la torre de control le perdió el rastro.

"Los encontró un campesino de esa zona, un indígena de allá mismo. A ellos los estaban llevando en un bote, no sé a qué parte", dijo la abuela materna de los pequeños, Fátima, a la revista Semana de Bogotá. "Espero recibir a mis nietos y recibir el cadáver de mi hija que todavía no lo han hecho llegar". Agregó que aún no le había llamado el Presidente, que fue el primero en dar la noticia.

La intensa búsqueda

Desde el momento en que desapareció la aeronave, las Fuerzas Militares iniciaron la búsqueda en una región de jungla abigarrada, regada por incontables riachuelos y con áreas pantanosas. Con altavoces, desde helicópteros, una grabación de la abuela, dirigida a su hija, tanto en español como en huitoto, mientras sobrevolaban la manigua.

"Leslie, le pido el favor, que yo soy su abuelita Fátima, usted me entiende, tiene que estar quieta porque el Ejército los están buscando por el bien de ustedes", decía. "Hija, le agradezco que esté quieta, parada, si usted escucha, hija, esté parada para que ellos le traigan y si se siente agotada, solo mi Dios lo sabe".

Una vez avistada la avioneta accidentada en un área boscosa de la vereda Palma Rosa, municipio de Solano, Caquetá, limítrofe con Araracuara, unidades del Ejército consiguieron llegar al punto donde encontraron los cadáveres de los tres adultos, que iban en los asientos delanteros. Pero no estaban los niños, que debieron viajar en la parte trasera.

En las inmediaciones unos soldados dieron con un "refugio construido de manera improvisada con palos y ramas", además de un bolso abierto, cosméticos, calzados y elementos que dieron pistas y esperanzas para hallar a los menores", informó la Aeronáutica Civil.

El ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar anticipó que en cuanto rescaten a los cuatro hermanos, se hará cargo de ellos para que puedan superar los traumas que les habrá dejado el accidente, la muerte de su madre y su hazaña por la selva.

Así lo confirmó el presidente de la República en un trino llenó de júbilo. “Después de arduas labores de búsqueda de nuestras Fuerzas Militares, hemos encontrado con vida a los 4 niños que habían desaparecido por el accidente aéreo en Guaviare. Una alegría para el país”, dijo.

Este miércoles en la mañana, las autoridades informaron que tenían nuevas pistas que aumentaban la esperanza de encontrar a los menores con vida. Ulises fue el perro guía que se destacó en la operación de búsqueda de los niños desaparecidos en la selva del Guaviare

Así las cosas, en el área se encuentran tres binomios caninos, donde uno de ellos fue el que halló estos nuevos elementos. Adicional, un grupo de aproximadamente 100 miembros de las Fuerzas Militares permanecen en la zona realizando las labores de búsqueda y salvamento.

Con el apoyo de Ulises, se encontró el mencionado refugio, que fue construido con hojas de palmeras y ramas, y en donde se hallaron unas tijeras y unas moñas usadas para sujetar el cabello; además de un bolso y un tetero.