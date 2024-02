"No le importó ser visto": Un hombre se masturbó y acosó a una pasajera en pleno TransMilenio

Colombia

Una mujer relató que un hombre se masturbo frente a ella, no le importó encontrarse en un medio de transporte público, en este caso el TransMilenio de Bogotá, Colombia, el acto lascivo ocurrió en presencia de un niño que fue testigo del hecho.

“Quiero hacer una denuncia pública porque este… me estaba acosando en el TransMilenio, me orinó y se vino en mi c*** y un niño de 5 años vio su miembro (…)”, dijo indignada la víctima de abuso sexual.