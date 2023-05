"¡Papi!", gritó un niño, su padre fue asesinado al protegerlo de una pelea escolar

EE.UU.

Un hombre fue asesinado a golpes frente a su casa, mientras protegía a su hijo de un grupo de adolescentes y adultos que pretendían terminar una pelea que había comenzado en la escuela, de acuerdo con testimonios de la familia.

El hombre fue identificado como Christopher Michael Wright, de 43 años. Él se encontraba afuera de su hogar el pasado viernes 19 de mayo cuando fue abordado por tres adolescentes y dos adultos que venían en búsqueda de su hijo de 14 años, quien había tenido un conflicto con otro compañero de su escuela secundaria.

De acuerdo con la pareja de la víctima, Tracy Karopchinsky, cuando él les dio negativas los sujetos le dijeron que si el menor no salía entonces él tendría que pelear. El terrible hecho ocurrió en el condado de Anne Arundel, Maryland, Estados Unidos.

"Salió a decirles que no vendría aquí a pelear, y en un momento lo amenazaron con entrar y atraparlo, y luego dijeron: 'Si él no va a pelear, entonces vas a pelear tú' ".

Luego de la terrible golpiza que le propinaron, Wright fue trasladado a un hospital cercano donde perdió la vida, los médicos determinaron una lesión cerebral traumática como la causa de la muerte.

"No fueron solo los puñetazos los que hicieron eso (...) no hay forma de que los puñetazos hicieran eso. El daño se hizo antes de que la ambulancia se lo llevara. Quiero decir, él había tenido una convulsión (...). No había nada que el hospital pudiera hacer", alegó Tracy.