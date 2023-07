Rescatan a niños que estaban encerrados en jaulas de perros

Mundo

En una vivienda ubicada en Las Vegas, Estados Unidos, cinco menores de edad fueron encontrados sobreviviendo en pésimas condiciones. La Policía compartió un video en el que se ve a dos de los niños encerrados en jaulas para perros.

Algunos documentos judiciales de la Corte respecto a este hecho, lo calificaron como el peor caso de abuso de niños que han visto hasta ahora. Incluso, uno de los seis pequeños estaba al borde de la muerte, según el medio, debido a varios golpes que le había propinado su padre, según publicó el medio 8 News Now.

Los niños encerrados en jaulas para perros tenían 9 y 11 años. De acuerdo con el medio citado, este no era el único maltrato al que los menores eran expuestos, pues ellos mismos contaron que eran mal alimentados y golpeados con cuerdas, cinturones y una sartén.

Cuando los uniformados vieron a los dos niños encerrados en jaulas, notaron que uno de ellos, quien estaba al borde de la muerte, tenía "dos ojos negros completamente hinchados, múltiples marcas y moretones por todo su cuerpo, y estaba extremadamente desnutrido".

"Me golpeó la cara en la jaula porque estaba tratando de salir de la jaula, porque no hice nada y me estaba asustando", dice un niño en el video, quien también le dijo a un detective que permanecían encerrados "todo el día, todos los días".