Sebastián Palacín, confesó y alardeó haber abusado de dos mujeres en TikTok

Una ola de indignación en redes sociales ha generado un sórdido video de TikTok, en el que Sebastián Palacín, el hijo del presidente de Indecopi, Julián Palacín, cuenta con lujo de detalles cómo él y sus amigos abusaron sexualmente de unas jovencitas en una supuesta playa del Sur de Lima.

Al respecto, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables se pronunció y emitió un comunicado donde condenaron el hecho. “Sobre el video de un hombre narrando haber cometido una violación sexual contra dos mujeres inconscientes, el MIMP comunica”, empìeza el hilo de Twitter.

“Repudiamos los hechos descritos en el video divulgado. Exigimos al @MininterPeru identificar a la persona, pronta investigación y que se tomen las severas medidas correspondientes contra quienes cometen los delitos descritos”, indican en el pronunciamiento.

Además, también expresaron su solidaridad con las víctimas. “Hacemos un llamado para que acudan a los servicios del MIMP. Los Centros de Emergencia Mujer y la Línea 100 se encuentran a disposición para atenderlas , así como cualquier otro caso de violencia”, finaliza la publicación.

Polémico video

“Esta persona subió este video y lo borró a los 5 minutos. Lo comparto porque creo que es un peligro, si esta historia es real entonces este individuo ha cometido un grave delito”, escribió la persona que compartió el indignante clip de más de tres minutos.

“Esta es la historia sobre cómo hice un trío marino, espectacular. Habíamos ido a la discoteca con mis brother, no tuve tanto éxito, fuimos a otra discoteca para conocer, me encontré a la gente de mi cole, toneamos. Mi amigo con el que fui consigió una flaca para bailar, y yo no podía quedarme con las manos vacías... como es mi pataza del colegio, me dijo tranquilo, tengo dos amigas que han tomado bastante y me han dicho para vernos en el after...”, empezó contando el sujeto.

“Recogimos a las dos bándalas, estaban bien ‘e’, estaban con dos patas pero hicimos que se vengan con nosotros, se subieron al taxi y mi pata se fue al toque a mi cuarto con las dos flacas, mi amiga que hizo match con mi pata se fue abajo a dormir, y estabamos mi pata, la flaquita, la otra flaquita y yo. Mi pata se empieza a besuconear y yo también pero estaba media ‘e’ yo estaba tratando de agarrar... y mi pata si estaba en todas porque su flacurri estaba despierta”, narró sin miedo a las consecuencias de sus actos.

Fue en ese momento que confesó que mantuvo relaciones sexuales con la jovencita con la que estaba su amigo sin que ella se lo permitiera. “Mientras su flacurri estaba agarrando con él y estábamos en la misma ‘camarada’, él cruza su mano hacia mi zona, y yo cruzo mi mano hacia su zona y la flacurri pensaba que era su mano, entonces mi pata de la nada viene y la pone boca abajo, como cualquier cosa, como tirando un cuarderno al escritorio del colegio, en eso... entonces fue ahí cuando mi pata me dice ven, yo me he puesto...., y la flaca en un momento voltea y mi pata estaba al costado... a su amiga, así fueron las cosas, fue diferente...”, dijo el jovencito que ya es viral en las redes sociales.

Sebastián Palacín asegura que su TikTok era una broma

El hijo del presidente de Indecopi, Julián Palacín, quien se hizo viral por publicar un video de TikTok donde se le escucha narrar el abuso sexual que cometió con un amigo contra dos jovencitas en presunto estado de ebriedad, se pronunció luego que el Ministerio de la Mujer y el Ministerio Público anunciaran acciones en su contra.

“Pido disculpas ante un video súper polémico que he generado, lamento que se hayan sentido ofendidos, y tengo que decirles que todo lo publicado no ha sido real. Todo ha sido parte de mi imaginación, como muestra de un experimento social bajo el cual me encuentro trabajando”, dijo Palacín en sus redes sociales.

Asimismo indicó que su objetivo fue medir las reacciones de las audiencias en redes sociales, número de compartidos y ‘likes’. “Pero todo ha acabado en un problema serio, pido mil disculpas a quienes se han sentido ofendidos, todo ha sido parte de mi imaginación y las historias no son reales”, acotó.