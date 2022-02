"The Power of the Dog" y "Dune" encabezan pelea por los Oscar 2022

Cargando...

Los Angeles, Estados Unidos

"The Power of the Dog" y "Dune" encabezan la lista de nominaciones de la 94ª edición de los premios Óscar anunciada este martes, determinando las mejores películas del año en que reabrieron los cines luego de la pandemia.

El western sombrío "The Power of the Dog" lidera la pelea con 12 nominaciones, incluyendo la de mejor director para Jane Campion, la única mujer en ser nominada dos veces en la historia del premio. Campion fue nominada hace 28 años por "The Piano".

"Dune", la superproducción de ficción científica que imagina un mundo distópico con enormes gusanos de arena, logró imponerse en 10 categorías, arrasando en las nominaciones técnicas como fotografía, sonido y efectos visuales.

"Belfast", escrita y dirigida por Kenneth Branagh, destacó en las nominaciones empatando con "West Side Story", dirigida por Steven Spielberg, con siete nominaciones cada una. Con su pieza semiautobiográfica en blanco y negro sobre la violencia en Irlanda del Norte en los años 1960, Brannagh está nominado a mejor director, así como a mejor guión original, en tanto que Judi Dench y Ciarán Hinds competirán a la mejor actriz y al mejor actor de reparto, respectivamente.

La decisión de reeditar "West Side Story" ("Amor sin barreras"), uno de los musicales más galardonados en la historia de los premios, fue criticada por muchos, pero los votantes de la Academia la recompensaron con 7 nominaciones, incluyendo la de mejor director y mejor película.

Cargando...

Como lo anticiparon algunos expertos, la joven Ariana DeBose conquistó su nominación para mejor actriz de reparto con su interpretación de la aguerrida "Anita" en esta nueva versión de Spielberg.

Para mejor dirección compiten también Ryusuke Hamaguchi, del drama japonés "Drive My Car", y Paul Thomas Anderson, por "Licorice Pizza", una carta de amor a Los Ángeles, con ambas producciones también compitiendo como mejor película.

En la principal categoría de la ceremonia, con 10 candidatos, también figuran la sátira del cambio climático "Don't Look Up", "El callejón de las almas pérdidas", de mexicano Guillermo del Toro, "CODA", dirigida por Sian Heder, y "King Richard", que trata sobre la ascensión de las superestrellas del tenis Serena y Venus Williams.

​​​​​​​

La estatua del Oscar en la alfombra roja de 2020. Foto: MARK RALSTON / AFP

Cargando...

Grandes taquilleras fuera

No se cumplieron los pronósticos de quienes anticipaban la posibilidad de que los nuevos lanzamientos de las franquicias de James Bond, "Sin tiempo para morir", y "Spider-Man: Sin camino a casa" conquistaran una nominación a mejor película. Estas producciones taquilleras fueron responsables de arrastrar algunas multitudes a los cines el año pasado, cuando las salas reabrían luego de meses de duras restricciones impuestas por la pandemia del covid-19.

Como estaba previsto, Will Smith competirá al mejor actor por "King Richard", en la cual interpreta al padre de las tenistas Serena y Venus Williams. Competirá contra el español Javier Bardem, por "Being the Ricardos"; Benedict Cumberbatch, por su papel como un sombrío vaquero en "The Power of the Dog"; el joven actor Andrew Garfield, por "tick, tick...BOOM!; y el premiado de la Academia, Denzel Washington, por "The Tragedy of Macbeth".

Para mejor actriz, Olivia Colman, por su interpretación de una madre conflictuada en "La hija oscura" se disputará la estatuilla con la española Penélope Cruz, por "Madres paralelas"; Nicole Kidman, quien encarnó a la leyenda de la televisión Lucille Ball en "Being the Ricardos"; Jessica Chastain, quien dio vida a la evangelista televisiva Tammy Faye en "Los ojos de Tammy Faye"; y Kirsten Spencer por su rol como la princesa Diana en "Spencer".

La entrega de los Óscar será el 27 de marzo en Hollywood.

El presidente de la Academia, David Rubin, presenta las nominaciones para la 94a edición anual de los Premios de la Academia, que se entregarán el 8 de febrero de 2022 en Los Ángeles, California. Foto: AFP / PHIL MCCARTEN / AMPAS

AFP