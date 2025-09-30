TEMAS DE HOY:
Internacional

VIDEO: Una rueda de la fortuna se dobla y deja pasajeros colgados en la India

La atracción mecánica prácticamente quedó doblada, generó pánico entre quienes estaban en la atracción y sus acompañantes en tierra.

Ligia Portillo

30/09/2025 14:57

VIDEO: Una rueda de la fortuna se dobla y deja pasajeros colgados en la India. Foto: Captura de pantalla
India

Un paseo que prometía diversión se convirtió en una experiencia de horror en Madhya Pradesh, India, cuando una rueda de la fortuna se dobló repentinamente y quedó inclinada, dejando a los pasajeros colgados en sus cabinas.

El incidente, registrado en varios videos por los presentes, generó pánico entre quienes estaban en la atracción y sus acompañantes en tierra. Gritos y tensión marcaron la escena mientras la estructura amenazaba con colapsar por completo.

 

La policía llegó rápidamente al lugar y logró rescatar a los pasajeros, algunos de los cuales sufrieron crisis nerviosas, sin que se reportaran heridos graves. Según el peritaje inicial, el accidente ocurrió por la ruptura de uno de los ganchos de metal que sostenían la rueda. Se abrió una investigación para determinar responsabilidades.

Tras el suceso, vecinos y asistentes exigieron mayor control e inspección de los juegos mecánicos, que en esta ocasión dejó saldo blanco pero un recuerdo imborrable de miedo.

 

