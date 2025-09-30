TEMAS DE HOY:
Internacional

VIDEO: ¡Causó indignación! Motociclista atropelló a un niño de 7 años y se dio a la fuga

La indignación creció al difundirse las imágenes, que evidencian el momento en que ocurrió el accidente.

Ligia Portillo

30/09/2025 14:24

VIDEO: ¡Causó indignación! Motociclista atropelló a un niño de 7 años y se dio a la fuga. Foto: Captura de pantalla
Colombia

Un motociclista atropelló a un niño de 7 años en Guarne, Colombia, y huyó sin auxiliarlo, hecho que quedó registrado en cámaras de seguridad y se volvió viral en redes sociales. El menor terminó con una pierna fracturada y debió ser trasladado de urgencia a un hospital, donde fue estabilizado.

El accidente ocurrió la tarde del domingo 28 de septiembre, cuando el niño intentó cruzar la calle y fue embestido por la moto. Aunque testigos corrieron a auxiliar al pequeño, el conductor recuperó el equilibrio, esquivó a los transeúntes y escapó, mientras algunos intentaron detenerlo sin éxito.

La indignación creció al difundirse las imágenes, que ya dieron la vuelta al mundo. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, calificó el hecho de “inaceptable” y criticó la falta de empatía y responsabilidad del motociclista.

El alcalde de Guarne, Mauricio Grisales, confirmó que el menor sufrió una fractura y reveló que las placas de la moto ya fueron identificadas, por lo que avanza la investigación para dar con el responsable.

Mira el video:

 

